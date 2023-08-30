مقتل 6 طيارين أوكرانيين في باخموت

مقتل 6 طيارين أوكرانيين في باخموتأعلن رئيس اللواء الثامن عشر المنفصل التابع لقوات كييف الجوية يفغيني راكيتا اليوم الأربعاء، عن مصرع ستة طيارين أوكرانيين في محور أرتيوموفسك "باخموت".

ونقلت صحيفة "سترانا" الأوكرانية عن راكيتا قوله: "بالأمس قتل ستة طيارين من لواء طيران الجيش المنفصل 18 الذي يحمل اسم "إيغور سيكورسكي" أثناء قيامهم بمهمة قتالية في محور أرتيوموفسك".. مشيرا إلى أن جميع القتلى يحملون رتبة ضابط.

وكشف القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين عن تفاصيل الأوضاع حول مدينة أرتيوموفسك "باخموت".. مشيرا إلى انخفاض وتائر العمليات القتالية.

وانطلق الهجوم الأوكراني المضاد في الـرابع من يونيو الماضي، على عدة محاور جنوبي دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، حيث كان التركيز الأكبر للهجوم على محور زابوروجيه.

من جانبه قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اجتماعه مع المراسلين الحربيين الروس في 13 يونيو، إن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة خلال الهجوم المضاد، ولم تنجح في أي محور، ما أثار استياء حلفائها الغربيين.

ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، فقد خسرت قوات كييف خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين وحدهما، أكثر من 43 ألف شخص، وأكثر من 4.9 ألف قطعة سلاح.