العالم اليوم - قرار مهم للموظفين في مصر بشأن العمل عن بعد

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 31 أغسطس 2023 12:22 صباحاً - أكد مجلس الوزراء المصري أن قرار عمل الموظفين يوم الأحد بنظام العمل عن بعد أو العمل من المنزل سوف ينتهي بنهاية شهر أغسطس الجاري.

وأضاف المجلس في بيان، الأربعاء، أنه سيتم العودة للعمل بالنظام العادي من أماكن العمل مع بداية شهر سبتمبر المقبل.

ونفى المجلس صدور أي قرارات تشمل مد فترة العمل من المنزل للموظفين حتى نهاية سبتمبر، مؤكدًا أنه لا صحة لمثل هذا القرار.

وأكد مجلس الوزراء المصري في بيانه أن قرار العمل من المنزل ليوم الأحد صدر ليتم تنفيذه خلال شهر أغسطس الجاري فقط.

وفي شهر يوليو الماضي، قال رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي إن بعض موظفي الحكومة سيعملون من المنزل كل أحد خلال شهر أغسطس لترشيد استهلاك الكهرباء.

وأضاف أن هناك خطة حكومية لمزيد من ترشيد استهلاك الكهرباء، وذلك بعد موجة انقطاعات في التيار الكهرباء تسود مصر منذ منتصف شهر يوليو، وهو ما أرجعته الحكومة إلى نقص في ضغط الغاز الطبيعي لمحطات التوليد، ووعدت بحل الأزمة هذا الأسبوع.

وقال مدبولي إن أزمة انقطاع التيار الكهربائي جاءت نتيجة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة الذي تعاني منه كل دول العالم.