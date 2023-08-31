العالم اليوم - سقوط صاروخين قرب حقل للغاز في كردستان العراق

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 31 أغسطس 2023 12:22 صباحاً - سقط صاروخان، ليل الأربعاء الخميس، قرب حقل للغاز في إقليم كردستان العراق، ولم يبلغ عن سقوط إصابات أو أضرار، وفقا لمسؤولين.

القصف بالكاتيوشا قال مسؤولون في كردستان العراق لوكالة "رويترز" إن الصاروخين سقطا قرب محيط حقل خور مور للغاز في منطقة السليمانية.

لم يبلغوا حتى الآن عن وقوع أضرار أو ضحايا.

ذكرت وسائل إعلام محلية أن قوة أمنية هرعت إلى المكان بعيد وقوع الهجوم وفتحت تحقيقا.

أضافت أن الصاروخين من طراز "كاتيوشا"، وأطلقا من موقع قريب في قضاء طوز خورماتو. أظهرت لقطات فيديو من داخل مقر إقامة العاملين في الحقل انطلاق صفارات الإنذار.

طالبت الإدارة الموظفين بالبقاء في الغرف الآمنة.

كان هذا الحقل الغازي قد تعرض لهجمات صاروخية في الماضي.

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