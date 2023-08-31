العالم اليوم - إصابة جنود إسرائيليين أثناء "اقتحام نابلس"

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 31 أغسطس 2023 01:19 صباحاً - انفجرت عبوة ناسفة في بقوة إسرائيلية خلال اقتحامها المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، مساء الأربعاء، مما أدى إلى إصابة 4 جنود على الأقل، وفق مراسل "دوت الخليج".

واقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي المنطقة الشرقية من نابلس، لتأمين اقتحامات مستوطنين لقبر النبي يوسف. لكن بعد الحادث، تم إلغاء اقتحام المستوطنين لقبر النبي يوسف. ودفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى نابلس، وقال مراسلنا إن مروحيات مقاتلة إسرائيلية شوهدت في سماء المنطقة. ووقعت اشتباكات عنيفة عند مدخل نابلس الشرقي، وفق شهود عيان.

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