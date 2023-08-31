العالم اليوم - مصر تعلق على أحداث الغابون وتوجه نداء لرعاياها هناك

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 31 أغسطس 2023 02:19 صباحاً - أعربت مصر عن تطلعها لعودة الاستقرار إلى الغابون، التي شهدت انقلابا عسكريا، الأربعاء، أطاح الرئيس علي بونغو في أعقاب الإعلان عن فوزه بالانتخابات لولاية ثالثة.

وقال بيان صادر عن الخارجية المصرية تعليقا على الأحداث: مصر تتابع باهتمام التطورات المتلاحقة التي تشهدها دولة الغابون الشقيقة.

تدعو مصر جميع الأطراف إلى إعلاء المصلحة الوطنية حفاظا على أمن واستقرار وسلامة البلاد.

وزارة الخارجية تدعو أعضاء الجالية المصرية المتواجدين في الغابون إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، وتجنب مناطق التوتر الأمنى، واستمرار التواصل مع السفارة المصرية لضمان سلامتهم.

مصر تتطلع لعودة الاستقرار إلى الغابون في أسرع وقت، والحفاظ على سلامة الشعب الغابوني الشقيق.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر مصر تعلق على أحداث الغابون وتوجه نداء لرعاياها هناك .. في رعاية الله وحفظة