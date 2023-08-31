العالم اليوم - كوتينيو يقترب من العودة إلى إسبانيا.. لكن ليس لبرشلونة

انتم الان تتابعون خبر كوتينيو يقترب من العودة إلى إسبانيا.. لكن ليس لبرشلونة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 31 أغسطس 2023 05:24 صباحاً - كشفت تقارير صحفية أن ريال بيتيس الإسباني يقترب من ضم النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو على سبيل الإعارة، قادما من أستون فيلا الإنجليزي.

ويسعى النادي الأندلسي إلى إبرام صفقات قوية تحت قيادة مديره الفني المخضرم مانويل بلغريني، والمدير الرياضي النشط رامون بلينز الذي يعمل على أكثر من صفقة.

وقالت صحيفة "إلموندو ديبورتيفو" إن كوتينيو لاعب وسط برشلونة الإسباني السابق وافق بالفعل على بنود الانتقال إلى بيتيس.

وكان كوتينيو (31 عاما) خاض فترة غير ناجحة مع برشلونة، تخللتها إعارتان لبايرن ميونيخ الألماني ثم أستون فيلا، علما أنه لعب أيضا بقميص إسبانيول عام 2012.

كما أشارت التقارير إلى أن النادي فتح باب المفاوضات مع موناكو الفرنسي لضم الجناح البرتغالي غيلسون مارتنز، الذي وافق هو الآخر مبدئيا على شروط التعاقد.

وكان النادي ضم بالفعل كلا من إيسكو وهيكتور بيليرين ومارك بارترا، خلال فترة انتقالات صيفية قوية لريال بيتيس، إلا أنه بدأ الليغا بشكل محبط لجماهيره، حيث حصد 4 نقاط من 3 مباريات.