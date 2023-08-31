العالم اليوم - إنييستا يتحدث عن تجربته في الإمارات: فعلت الشيء الصحيح

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 31 أغسطس 2023 07:23 صباحاً - أبدى أسطورة كرة القدم أندريس إنييستا ارتياحه بالعيش في رأس الخيمة، بعد انتقاله إلى نادي الإمارات الإماراتي قبل أسابيع.

وقال إنييستا ذو الـ39 عاما في حديث لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، إن "عائلتي اعتادت بسرعة على الحياة في رأس الخيمة"، حيث ينتمي نادي الإمارات.

وتابع اللاعب صاحب هدف تتويج إسبانيا بلقب كأس العالم عام 2010: "في سني لا زلت أملك الحلم باللعب والتدريب والاستمتاع بكرة القدم، لهذا أنا أعتني بنفسي".

وشارك إنييستا حتى الآن في مباراتين مع فريقه الجديد، احتياطيا في الخسارة أمام الوصل بالمرحلة الأولى من الدوري ثم أساسيا في التعادل المثير مع عجمان بنتيجة 4-4 في المرحلة الثانية، حيث سجل من ركلة جزاء.

وقبل الانضمام إلى الإمارات، ربطت تقارير صحفية إنييستا بالانتقال إلى إنتر ميامي الأميركي، للعب إلى جوار زملائه السابقين في برشلونة الإسباني ليونيل ميسي وسيرجي بوسكتس وجوردي ألبا.

لكنه قال: "عندما غادرت اليابان كانت لدي خيارات مختلفة. في النهاية عليك أن تقرر ما تعتقد أنه الشيء الصحيح الذي يجب القيام به، الشيء الصحيح بالنسبة لك ولعائلتك"، في إشارة إلى قراره بالانضمام إلى الإمارات.

وتابع: "يمكنني استخدام خبرتي (في الدوري الإماراتي). أنا سعيد جدا لوجودي هنا وللطريقة التي تم استقبالي بها هنا. أتمنى فقط أن أبذل قصارى جهدي".