العالم اليوم - أولها مكافحة التنافس العرقي.. روشتة كبح انقلابات إفريقيا

انتم الان تتابعون خبر أولها مكافحة التنافس العرقي.. روشتة كبح انقلابات إفريقيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 31 أغسطس 2023 09:22 صباحاً - منذ بداية عام 2020 عادت حمى الانقلابات بقوة إلى إفريقيا، بمتوسط 3 انقلابات سنويا، بعد عقدين من الهدوء والحكم على أساس الانتخابات في معظم دولها، ولا يبدو أن عداد الانقلابات قد يتوقف قريبا.

موقع "دوت الخليج"، تواصل مع عدد من الدبلوماسيين لوضع روشتة لو تم تنفيذها قد تتوقف هذه الانقلابات يوما، في ضوء خبراتهم بأحوال دول القارة وعلاقاتهم المتشعبة بمسؤوليها.

وبعد أن اجتاحت موجاته مالي وبوركينا فاسو وغينيا وتشاد والنيجر، وصل طوفان الانقلابات إلى الغابون التي أعلن عدد من ضباط جيشها، الأربعاء، إحالة الرئيس علي بونغو للتقاعد، وبدء فترة حكم انتقالية يتولاها مجلس عسكري.

إنشاء المؤسسات

يعد ظهور مؤسسات الدولة أمر حديث في معظم دول إفريقيا جنوب الصحراء، لم تشهده سوى مع تأسيسها كدول مستقلة في القرن العشرين، ويعيق نضجها قيام هذه الدول على أسس قبلية وعرقية وطائفية، يسود بينها صراعات الثروة والسلطة والتنافس.

وفي ذلك يقول مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير محمد حجازي، إن ظاهرة الانقلابات في القارة ستستمر طالما هناك انسداد الأفق السياسي والمؤسساتي، موضحا عوامل يجب أخذها في الاعتبار لمواجهة ذلك:

يضيف المستشار بوزارة الشؤون الخارجية والتشاديين بالخارج والتعاون الدولي في تشاد، حسن كلي ورتي، لما ذكره حجازي:

تحقيق العدالة الاجتماعية بين مختلف مكونات المجتمع.

مشاركة الأقليات في الحياة السياسية وعدم تفرد طائفة واحدة بالسلطة.

التوزيع العادل لثروات البلاد؛ لأن هناك من يستفيد ويتمتع بثروات البلاد، وكأنه ورث خاص له، وباقي الفئات لم تستفد منها شيئا؛ مما يخلق العداء بين طبقات المجتمع.

الوعي والتنشئة

أستاذ السياسات الخارجية بالمركز الدبلوماسي بوزارة الخارجية السودانية، عبد الرحمن أبو خريس، يعول على التعليم والتنشئة السياسية في لعب دور هام في لقطع الطريق أمام الانقلابات.

ويتابع موضحا: