العالم اليوم - "بروج" الإماراتية توزع أرباحا مرحلية بقيمة 650 مليون دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 31 أغسطس 2023 09:22 صباحاً - وافقت الجمعية العمومية لشركة "بروج" الإماراتية، على توزيع أرباح مرحلية بقيمة 2.38 مليار درهم (650 مليون دولار) عن النصف الأول لعام 2023، بما يعادل 7.9 فلس للسهم الواحد.

وقالت الشركة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، في بيان الخميس، إن هذه الدفعة تعتبر الأولى توزيعات الأرباح الإجمالية المتوقعة للسنة المالية 2023 والتي تبلغ 4.8 مليار درهم (1.3 مليار دولار)، بما يعادل 15.8 فلس للسهم الواحد.

وكانت الشركة أعلنت عن تحقيق إيرادات بقيمة 10.3 مليار درهم (2.8 مليار دولار) في النصف الأول من العام، كما سجلت أرباحاً معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 3.6 مليار درهم (978 مليون دولار).

وقال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لـ "بروج" إن "الشركة تستمر في تحقيق تدفقات وتحويلات نقدية قوية والمحافظة على ميزانية عمومية قوية بما يمكننا من توزيع أرباح كبيرة من خلال الدورة على مساهمينا، على الرغم من بيئة السوق المليئة بالتحديات بشكل عام".

يذكر أن "بروج" التي تعمل في إنتاج حلول البولي أوليفينات، مملوكة بنسبة 54 بالمئة لشركة "أدنوك"، في حين تمتلك شركة بورياليس حصة 36 بالمئة.