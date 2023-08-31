العالم اليوم - هجوم أوكراني "مربك" يعلق 40 رحلة جوية في روسيا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 31 أغسطس 2023 09:22 صباحاً - علقت السطات الروسية أكثر من 40 رحلة جوية من مطارين غربي موسكو بسبب هجوم بطائرة مسيرة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مسيرة أوكرانية استهدفت العاصمة موسكو صباح الخميس.

وأضافت الوزارة أن المسيرة أسقطت قرب مدينة فوسكريسنسك جنوب شرقي موسكو.

ويتبادل طرفا الصراع الهجمات باستخدام الطائرات المسيرة، حيث أعلنت كييف الأربعاء، تعرضها لأعنف هجوم بالطائرات المسيرة منذ الربيع.

وكتبت الإدارة العسكرية لمدينة كييف على تلغرام: "لم تشهد كييف هجوما بمثل هذه القوة منذ الربيع، بالإجمال، دمر أكثر من 20 هدفا معاديا بواسطة قوات الدفاع الجوي".

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك وطائرة فوق مقاطعة أوريول، وطائرة فوق مقاطعة كالوغا، كما تصدت لهجوم على مطار مقاطعة بسكوف.

الهجوم الأوكراني المكثف للمسيرات صباح الأربعاء، تزامن أيضا مع محاولة إنزال بحرية عبر البحر الأسود وتوجيه عملية تجاه الأسطول الروسي في تلك المنطقة التي تشهد تصعيدا هي الأخرى.

فبحسب وزارة الدفاع الروسية قامت إحدى طائرات الأسطول البحري بتدمير 4 زوارق سريعة أوكرانية تقل نحو إلى 50 مظليا، في عملية بمياه البحر الأسود.