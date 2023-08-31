العالم اليوم - فاجعة تهز جنوب إفريقيا.. حريق التهم أجساد عشرات الأشخاص

انتم الان تتابعون خبر فاجعة تهز جنوب إفريقيا.. حريق التهم أجساد عشرات الأشخاص من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 31 أغسطس 2023 10:22 صباحاً - أعلنت خدمات الطوارئ، الخميس، أن 58 شخصا على الأقل لقوا حتفهم عندما اندلع حريق في مبنى متعدد الطوابق في جوهانسبرغ، أكبر مدينة في جنوب إفريقيا.

وقال المتحدث باسم خدمات الطوارئ روبرت مولودزي إن 43 شخصا آخرين أصيبوا في الحريق الذي اندلع في ساعات الفجر، مضيفا أن عدد القتلى قد يرتفع.

وأوضح مولودزي أن عملية البحث والانتشال جارية ويتحرك رجال الإطفاء عبر المبنى.

وأضاف أن الفريق انتشل 58 جثة حتى الآن، مشيرا إلى أن المزيد من الأشخاص ربما يكونون محاصرين بالداخل.

وذكر مولودزي أن طفلا واحدا على الأقل كان من بين القتلى.

وقالت السلطات في جنوب إفريقيا إنه تم إخماد الحريق إلى حد كبير، لكن الدخان ما زال يتسرب من نوافذ المبنى الذي تحول إلى اللون الأسود في وسط المدينة.

كما تم تعليق خيوط من الأغطية والمواد الأخرى من بعض النوافذ. ولم يكن من الواضح ما إذا كان الناس قد استخدموا تلك الأشياء لمحاولة الهروب من الحريق أو ما إذا كانوا يحاولون إنقاذ ممتلكاتهم.

وقال مولودزي إن المبنى كان في الواقع "مستوطنة غير رسمية" انتقل إليها مشردون بحثًا عن سكن بدون أي اتفاقيات إيجار رسمية. وقال إن ذلك جعل من الصعب تفتيش المبنى.

وذكر شهود عيان أنه ربما كان هناك ما يصل إلى 200 شخص يعيشون في المبنى.