العالم اليوم - العراق يبحث إنشاء مفاعل نووي محدود لإنتاج الكهرباء

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 31 أغسطس 2023 10:22 صباحاً - تبحث الحكومة العراقية إنشاء مفاعل نووي محدود لاستخدامه في إنتاج الكهرباء، في خطوة تهدف إلى تأمين إمدادات الطاقة الكهربائية على المدى البعيد.

وقال بيان من مجلس الوزراء العراقي، إن المجلس ناقش الأربعاء، إمكانية "استثمار الطاقة الكهرونووية في توليد الطاقة الكهربائية على المستوى الوطني، والشروع بإنشاء مفاعل نووي محدود للأغراض السلمية وإنتاج الطاقة الكهربائية النظيفة".

وذكر البيان أن الهدف من إنشاء المفاعل النووي هو "تقليل الاعتماد على الموارد الأخرى للطاقة مثل الغاز والنفط"، حيث تعمل البلاد على تعزيز إنتاجها من النفط بهدف تقليص استيراده من الخارج.

وتأتي هذه الخطوة في ظل إقبال من بعض الدول العربية على إنشاء محطات نووية من أجل إنتاج الكهرباء، حيث تسعى السعودية لبناء أول محطة نووية، فيما بدأت مصر تشييد محطة الضبعة النووية التي تقوم شركة "روساتوم" الروسية بإنشائها. كما أن الإمارات تمتلك محطة "براكة"، حيث أنها أول دولة عربية تشيد محطة نووية وبدأت بالفعل إنتاج الكهرباء منها.

ويعاني العراق من نقص في توفير إمدادات الكهرباء خاصة في شهور الصيف حيث يزيد الاستهلاك مع ارتفاع درجات الحرارة. وتسعى الحكومة لزيادة الإمدادات عبر اتفاقيات ربط كهربائي مع دول مجلس التعاون الخليجي، ودول عربية أخرى.

ويستورد العراق الكهرباء والغاز من إيران بما يتراوح بين ثلث و40 بالمئة من احتياجاته من الطاقة، وهو أمر بالغ الأهمية خاصة في أشهر الصيف عندما تصل درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية ويبلغ استهلاك الطاقة ذروته.

ويواجه العراق صعوبة في سداد ثمن تلك الواردات بسبب العقوبات الأميركية التي تسمح لإيران فقط بالحصول على الأموال لشراء السلع غير الخاضعة للعقوبات مثل الغذاء والدواء.