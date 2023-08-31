العالم اليوم - بالفيديو.. عالم وراثة شهير يكشف سر القضاء على الشيخوخة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 31 أغسطس 2023 10:22 صباحاً - كشف عالم الوراثة ديفيد سينكلير سر إطالة العمر وتأخير الشيخوخة والأمراض المزمنة.

وجاء في حوار سينكلير مع "دوت الخليج"، في برنامج "مع ميشلا": لا نعرف بالتأكيد ماذا يحصل بالجسم عند الشيخوخة، إذ توجد العشرات من التغيرات التي تحدث في أجسامنا عبر الزمن.

في مختبري نعمل على فكرة أن كل سمات الشيخوخة سببها عملية كونية واحدة هي خسارة المعلومات التي نحصل عليها من والدينا وعلى مدى عمرنا.

نعتقد أن أبحاثنا إذا نجحت سنتمكن من الحفاظ على نسخة احتياطية من معلومات الشباب في أجسامنا. التقدم بالسن مرض، وسنصبح قادرين على الوقاية منه وحتى علاجه.

التقدم بالعمر هو السبب الرئيسي في معظم الأمراض مثل أمراض القلب والسكري والزهايمر.

نستخدم الأدوية بشكل منفرد لكل حالة، لكن في حال تمكنا من إيجاد دواء للمشكلة الأساسية وهي الشيخوخة نظريا سيكون بإمكاننا استخدام علاج واحد قادر على منع كل هذه الأمراض.

المعلومات التي نخسرها تدعى معلومات علم التخلق، ويوجد منها نوعان في أجسامنا.

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