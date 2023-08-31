مقتل 15 شخصًا فى حريق بمصنع للملابس في منطقة سكنية بالفلبين

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 31 أغسطس 2023 10:29 صباحاً - أدى حريق إلى مقتل 15 شخصًا، اليوم الخميس، في مصنع صغير للملابس في منطقة سكنية بالفلبين، حيث تأخر رجال الإطفاء بسبب الفيضانات وحركة المرور وحصولهم على عنوان خاطئ، حسبما أفاد مسؤول في الحماية من الحرائق.

ويبدو أن معظم الضحايا هم من عمال المصانع والنجارين الذين كانوا نائمين في الغرف عندما اندلع الحريق صباح الخميس.

وقال ناهوم تاروزا من مكتب الحماية من الحرائق، إنه تم العثور على بعضهم ميتا في ممر خارج الغرف، وكان صاحب المصنع وطفله من بين القتلى.

وأضاف تاروزا إن ثلاثة أشخاص نجوا من الإصابة بعد أن قفزوا من الطابق الثاني بالمصنع المكون من طابقين في ذعر. ونقل الثلاثة إلى المستشفى.

وتابع تاروزا إن رجال الإطفاء وصلوا بعد حوالي 14 دقيقة بسبب الأمطار والرياح التي تسببت في فيضانات واختناقات مرورية، وتم إعطاء عنوان خاطئ لرجال الإطفاء.

وتم إخماد الحريق في منطقة بليزانت فيو السكنية في قرية تاندانغ سورا بضواحي مدينة كويزون خلال ساعتين.

قال مسؤولو القرية إن المصنع قام بتخزين مواد قابلة للاحتراق ومنسوجات مستخدمة في صناعة الملابس، كما طبع تصميمات على القمصان المستخدمة في الترويج التجاري.