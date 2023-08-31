العالم اليوم - استقالة وزير الدفاع البريطاني.. هذه تفاصيل الرسالة الأخيرة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 31 أغسطس 2023 11:19 صباحاً - استقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس من منصبه الخميس، قبل تعديل وزاري متوقع من رئيس الوزراء ريشي سوناك.

وجاء في رسالة الاستقالة التي قدمها والاس: عزيزي رئيس الوزراء، شهد الشهر الماضي مرور عامي الرابع كوزير للدولة لشؤون الدفاع، لقد كان لي شرف خدمتكم وأسلافكم في مهمة حماية هذا البلد العظيم والحفاظ على سلامة مواطنيه. لقد تمكنت معالي الوزير وفي وزارة الدفاع، من المساهمة في استجابة الحكومة لمجموعة من التهديدات والحوادث.

من واناكري، والهجمات الإرهابية عام 2017، وحالات التسمم في سالزبري، وأفغانستان، والسودان، وأوكرانيا، كان شرفا لي أن أخدم جنبا إلى جنب مع الرجال والنساء في قواتنا المسلحة وأجهزة المخابرات الذين يضحون كثيرا من أجل أمننا. وشغل والاس منصب وزير الدفاع في عهد ثلاثة رؤساء وزراء، ولعب دورا بارزا باسم المملكة المتحدة في حرب أوكرانيا. ومن المتوقع أن يجري رئيس الوزراء، ريشي سوناك، تعديلا وزاريا في سبتمبر. وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية أن وزير الطاقة البريطاني غراند شابس سيخلف بن والاس في منصب وزير الدفاع.

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