العالم اليوم - 377 مليون دولار أرباح "إيكويت" للبتروكيماويات في النصف الأول

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 31 أغسطس 2023 11:19 صباحاً - أعلنت مجموعة إيكويت للبتروكيماويات تحقيقها 377 مليون دولار أرباحا صافية عن فترة النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع 537 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبانخفاض نسبته 30 بالمئة.

وقالت إيكويت للبتروكيماويات في بيان صحفي إنها سجلت إيرادات إجمالية بلغت 1.5 مليار دولار في النصف الأول مقارنة بـ 2.23 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي للمجموعة ناصر الدوسري قوله "إن الشركة حافظت على أداء تشغيلي متميز بالرغم من أنها شهدت تراجعا في المبيعات والأرباح مقارنة بالفترات السابقة نتيجة توافر العرض للمنتجات تزامنا مع ظروف تدني أداء الأسواق الاقتصادي".

وأضاف الدوسري أن "النتائج والأرقام الحالية تعكس جوانب أخرى لقوتنا منها متانة مركزنا في السوق والتزامنا بالكفاءة التشغيلية ومستفيدين من هيكل التكلفة التنافسي ومرافقنا الانتاجية ذات المواقع الاستراتيجية".

وأوضح أن المجموعة تمر بمرحلة التخطيط لإعادة هيكلة استراتيجيتها للاستدامة لتتماشى مع منهجية شمولية بيئية واجتماعية وحوكمة أنشطتها مما يؤكد امتثالها للمعايير الدولية والأهداف الإقليمية ويعكس الالتزام بالتنمية المستدامة بكافة أبعادها.

وذكر أن المجموعة "تركز على الحد من الانبعاثات مستهدفة المساعي الرامية إلى تحقيق الحياد الكربوني في جميع عمليات المجموعة تماشيا مع الأهداف المحلية والإقليمية".

وتعتبر المجموعة من الشركات العالمية المتخصصة في إنتاج البتروكيماويات وثاني أكبر منتج للايثيلين جلايكول على مستوى العالم وتتولى تشغيل مجمعات صناعية في الكويت وأميركا الشمالية وأوروبا لإنتاج أكثر من 6 ملايين طن سنويا من الإيثيلين والإيثيلين جلايكول والبولي إيثيلين وتيريفثالات البولي إيثيلين والستايرين مونيمر والبرازيلين والعطريات الثقيلة والبنزين.