العالم اليوم - أسهم "UBS" ترتفع لأعلى مستوى منذ 2008 بعد أرباح قياسية

انتم الان تتابعون خبر أسهم "UBS" ترتفع لأعلى مستوى منذ 2008 بعد أرباح قياسية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 31 أغسطس 2023 12:22 مساءً - صعدت الأسهم الأوروبية عند الفتح، الخميس، وتلقى القطاع المالي دعما من سهم بنك يو.بي.إس السويسري بعد قرار البنك الاستحواذ على منافسه المحلي كريدي سويس، فيما يترقب المستثمرون مجموعة من البيانات الاقتصادية المهمة التي تصدر في وقت لاحق اليوم.

وبحلول الساعة 0710 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة، لكنه تراجع بأكثر من اثنين بالمئة هذا الشهر.

وزاد مؤشر قطاع الخدمات المالية الأوسع نطاقا 1.4 بالمئة.

وارتفع سهم يو.بي.إس 6.3 بالمئة وبلغ أعلى مستوياته منذ نهاية 2008 بعدما قال البنك إن طموحاته تزداد لترشيد التكاليف إلى أكثر من عشرة مليارات دولار في مختلف قطاعات المجموعة.

وأعلن البنك السويسري، اليوم، تسجيل أعلى أرباح ربع سنوية على الإطلاق في تاريخ قطاع البنوك العالمي، في أول بيانات مالية للبنك السويسري منذ أن أكمل استحواذه على منافسه المنكوب "كريدي سويس"، مؤكدا إتمام دمج الأعمال المحلية لمنافسه السابق بشكل كامل بحلول العام المقبل.

وقال البنك إن أرباح الربع الثاني التي لامست 29 مليار دولار، جاءت نتيجة للفرق المحاسبي بين السعر الذي دفعته مجموعة "يو بي إس" بقيمة 3 مليارات دولار لشراء بنك "كريدي سويس"، وقيمة الميزانية العمومية للمقرض المستحوذ عليه.

وسينصب اهتمام المستثمرين على قراءة أولية لمؤشر التضخم في منطقة اليورو وبيانات البطالة الألمانية والتضخم الأميركي قبيل اجتماعات مرتقبة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي في الشهر المقبل.

وكشفت بيانات رسمية أولية منسقة للاتحاد الأوروبي أن التضخم في فرنسا زاد أكثر من المتوقع في أغسطس.

ومن بين الأسهم الفردية تراجع سهم بيرنو ريكار الفرنسية للمشروبات الكحولية 4.1 بالمئة بعد إعلان الشركة نتائج العام بأكمله.