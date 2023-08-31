العالم اليوم - سينوبك تدشن وحدة جديدة لتوسيع استثمارات التكرير عالميا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 31 أغسطس 2023 12:22 مساءً - تدشن شركة الصين للبترول والكيماويات (سينوبك) وحدة جديدة للاستثمار في أصول التكرير والبتروكيماويات في الخارج، بهدف الاستفادة من خبراتها ومواردها للتوسع عالميا.

وقال مسؤولان في الشركة لوكالة رويترز إنه بعد إطلاق شركة سينوبك أوفرسيز إنفستمنت هولدنج في نهاية يونيو، كمنصة وحيدة لاستثمار وتشييد وتشغيل المصافي في الخارج، تقوم سينوبك بتشكيل الفريق ووضع ميزانية للكيان الجديد.

يأتي التوجه العالمي لأكبر شركة تكرير في آسيا بينما تقلص الصين تصاريح الموافقة على إنشاء شركات تكرير جديدة محليا في ظل تباطؤ نمو الطلب والطاقة الإنتاجية الفائضة، ومع تحول القطاع إلى مواد عالية الجودة ومنتجات تحويل الطاقة.

وقال مسؤول كبير في الشركة طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالحديث للإعلام، لوكالة رويترز، إن الشركة ستعطي أولوية في التوسع للمواقع التي تشهد نموا للطلب ويسهل الحصول فيها على المواد الخام.

وأضاف المسؤول أن سينوبك ستدرس أيضا التوسع في مصفاة ينبع ارامكو سينوبك (ياسرف) في مدينة ينبع السعودية مع شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو، في أعقاب اتفاق مبدئي في ديسمبر الماضي.

وتشمل استثمارات سينوبك الخارجية حتى الآن مصفاة ياسرف التي تنتج 400 ألف برميل يوميا ومجمع آمور الكيميائي للغاز في شرق سيبيريا في روسيا بالشراكة مع شركة سيبور الروسية والذي تبلغ قيمته عشرة مليارات دولار.