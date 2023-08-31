استقالة وزير الدفاع البريطاني من منصبه

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 31 أغسطس 2023 12:29 مساءً - أكد بن والاس استقالته من منصب وزير الدفاع، اليوم الخميس، في رسالة لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، مبديا دعمه المستمر للحكومة، مع تنبيه رئيس الوزراء البريطاني إلى ضرورة ألا يعتبر الدفاع «إنفاقا غير أساسي».

وفي الشهر الماضي قال والاس، الذي شارك في قيادة تعامل بريطانيا مع الغزو الروسي لأوكرانيا، إنه أراد التنحي بعد أربع سنوات في المنصب وإنه سيترك دوره كمشرع في البرلمان في الانتخابات المحلية القادمة سعيا لفرص جديدة.

وجدد والاس في رسالة استقالته الرسمية مناشدته للحكومة بعدم اللجوء إلى الدفاع لترشيد الإنفاق.

وكتب «عادت وزارة الدفاع إلى مسار أن تصبح مرة أخرى من الطراز العالمي مع أشخاص من طراز عالمي».

وأضاف «أعلم أنك تتفق معي في أننا لا يجب أن نعود لأيام كان ينظر فيها إلى الدفاع باعتباره إنفاقا تقديريا للحكومة يتحقق التوفير من خلال تفريغه».

وكان سوناك قد أشاد بعمل والاس قائلا في رسالة رد بها عليه «خدمت بلدنا في ثلاث من أكثر المناصب تطلبا في الحكومة: وزيرا للدفاع، ووزيرا للأمن ووزيرا لشؤون أيرلندا الشمالية».

وكان والاس، وهو ضابط سابق في الجيش، اختيار المملكة المتحدة لخلافة ينس ستولتنبرغ في منصب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو).

لكنه فشل في الحصول على الدعم الأميركي الحاسم ليخلف ستولتنبرغ الذي مدّد فترة ولايته على رأس التحالف.