العالم اليوم - غرانت شابس وزيرا جديدا للدفاع في بريطانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 31 أغسطس 2023 01:19 مساءً - عين غرانت شابس، أحد أقوى حلفاء رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في مجلس الوزراء، وزيرا للدفاع في المملكة المتحدة، الخميس، مع بدء سوناك لتعديل وزاري قبل الانتخابات العامة المتوقع إجراؤها العام المقبل.

جاءت هذه الخطوة بعد أن قدم بن والاس استقالته رسميا في وقت سابق، وفاء بالوعد الذي قطعه الشهر الماضي.

وكان والاس وزيراً للدفاع لمدة 4 سنوات، حيث أشرف على الرد العسكري البريطاني على الحرب في أوكرانيا.

شابس، الذي دعم سوناك خلال حملته ليصبح زعيم حزب المحافظين، ورئيس الوزراء العام الماضي، كان عضوا في مجلس الوزراء منذ عام 2019، وكان آخر منصب شغله منصب وزير الدولة لوزارة أمن الطاقة وهدف صافي صفر انبعاثات.

استخدم خطاب استقالته للضغط من أجل زيادة التمويل للجيش، وهي قضيته الأساسية منذ فترة طويلة.

وكتب والاس في رسالته إلى سوناك: "أعتقد بصدق أنه خلال العقد المقبل، سيصبح العالم أقل أمانا وأقل استقرارا... كلانا نشترك في الاعتقاد بأن الوقت قد حان للاستثمار. منذ أن انضممت إلى الجيش كرست نفسي لخدمة بلدي. لكن هذا التفاني يأتي على حساب شخصي لي ولعائلتي".

ويُعرف شابس بأنه موهوب في التواصل، وهي سمة أساسية قبل ما قد يكون حملة شرسة في الانتخابات العامة المقبلة.