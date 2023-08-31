العالم اليوم - مقطع فيديو جديد "مثير للجدل" لقائد فاغنر.. أدرك حجم الخطر

انتم الان تتابعون خبر مقطع فيديو جديد "مثير للجدل" لقائد فاغنر.. أدرك حجم الخطر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 31 أغسطس 2023 02:16 مساءً - ظهر تسجيل جديد ينسب إلى مؤسس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية يفغيني بريغوجين وهو يتواجد على ما يبدو في إفريقيا قبل أيام من مقتله يتناول التكهنات بشأن سلامته والتهديدات المحتملة لأمنه.

ويقول بريغوجين في التسجيل المصور القصير الذي نشرته قناة "جريزون" (منطقة رمادية) المرتبطة بمجموعة فاغنر على تطبيق تيليغرام: "بالنسبة لمن يناقشون إذا كنت على قيد الحياة أم لا وكيف حالي، الآن عطلة نهاية الأسبوع، النصف الثاني من أغسطس 2023، أنا في إفريقيا".

وأضاف ملوحا بيده "بالنسبة للأشخاص الذين يحبون مناقشة القضاء علي أو على حياتي الخاصة، أو مقدار ما أكسبه أو أي شيء آخر، كل شيء على ما يرام".

ولم يتسن لـ"رويترز" التحقق من موقع أو تاريخ التسجيل الذي صور في سيارة تتحرك.

وطابقت ملابس بريغوجين المموهة وقبعته، وكذلك الساعة في يده اليمنى، ما ظهر عليه في فيديو نشر في 21 أغسطس وزعم أيضا أنه صور في إفريقيا.

وتشير عبارة "عطلة نهاية الأسبوع" إلى أن التسجيل المصور الأحدث لا بد أنه صور في 19 أو 20 أغسطس قبل ثلاثة أيام أو أربعة فقط من مقتله في حادث تحطم طائرة شمال موسكو في 23 أغسطس.

وتعكس التصريحات في الفيديو إدراك بريغوجين للمخاطر التي تهدد حياته.

وجرت مراسم دفن بريغوجين يوم الثلاثاء في مقبرة بوروخوفسكوي بمسقط رأسه في سان بطرسبرغ.