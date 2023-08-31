العالم اليوم - سابقة في مصر.. تفاصيل نقل مخدرات بسيارة حكومية

انتم الان تتابعون خبر سابقة في مصر.. تفاصيل نقل مخدرات بسيارة حكومية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 31 أغسطس 2023 03:22 مساءً - تحوَّلت سيارة حكومية تتبع وزارة التربية والتعليم المصرية لوسيلة نقل المواد المخدرة بدلا من أوراق أسئلة امتحانات الثانوية العامة، في واقعة غريبة لم تحدث في مصر من قبل.

وفق ما جاء في بلاغ رسمي لقسم شرطة بندر محافظة الأقصر، جنوبي البلاد، فقد اختفت سيارة حكومية تخص مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، كانت تنقل أوراق الأسئلة لامتحانات الثانوية العامة (الدور الثاني)، منذ الخميس الماضي.

يضيف مصدر أمني لموقع "دوت الخليج" تفاصيل ما حدث:

أجرى قسم شرطة الأقصر تحرياته والبحث عن السيارة والسائق داخل المحافظة، ولم يستدل عليها في مراكز المحافظة بالكامل.

امتدت عملية التحري لبقية المحافظات، حتى تم العثور على السيارة داخل نطاق مدينة 6 أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة، وسط البلاد وغرب العاصمة القاهرة.

المفاجأة الأكبر، أن الصناديق بداخلها، بدلا من أن تكون ممتلئة بأوراق الامتحانات، وجدناها مكدسة بمواد مخدرة، منها الحشيش والأفيون.

تم ضبط السائق والتحفظ على الصناديق لاستكمال التحقيقات، وبمواجهة المتهم المدعو "م.س.ف"، وعمره 35 عامًا، وهو سائق بمديرية التعليم في الأقصر، أقر بأنه استغل أن يوم الخميس يسبق العطلة الرسمية (الجمعة)، ولن يلاحظ أحد غيابه سريعا، وقام بعملية التبديل والنقل.

لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة مَن وراء هذه الحمولة من المخدرات، ومن أين أتى بها السائق، ولمن كان ينقلها.