مصرع 63 شخصاً بحريق في جوهانسبرغ

مصرع 63 شخصاً بحريق في جوهانسبرغقضى 63 شخصاً على الأقل وأصيب أكثر من 40 آخرين في حريق اندلع اليوم الخميس في مبنى مكون من خمسة طوابق في منطقة الأعمال التجارية المركزية في جوهانسبرغ، المدينة الأكبر في جنوب أفريقيا، وفق ما أفادت الإدارة المحلية للمدينة.

وذكرت الإدارة في تدوينة على منصة "إكس"، أن جهود البحث والإنقاذ مستمرة. وقالت، "خدمات إدارة الطوارئ بمدينة جوهانسبرغ تؤكد أن عدد الوفيات ارتفع إلى 63"، وفق فرانس برس.

وفي حصيلة سابقة، قال الناطق باسم جهاز الطوارئ روبرت مولودزي لإذاعة محلية، "انتشلنا 52 جثة، وهناك 43 شخصاً أصيبوا بجروح طفيفة"، مشيراً إلى أنه لم يتضح بعد سبب الحريق الذي اندلع ليلاً.

وتمت السيطرة على الحريق وأخلي المبنى فيما لا تزال عمليات البحث والإنقاذ جارية.

وأظهرت مشاهد تلفزيونية آليات إطفاء وسيارات إسعاف أمام المبنى مع نوافذ محترقة، فيما سجيت الجثث المغطاة على الأرض قرب موقع الحريق.