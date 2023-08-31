مصرع 48 شخصا خلال احتجاجات ضد الأمم المتحدة في الكونغو

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 31 أغسطس 2023 05:23 مساءً - لقي 48 شخصًا مصرعهم على الأقل، وأصيب آخرون، في مدينة جوما بشرق الكونغو، بعدما تحولت مظاهرة مناهضة لبعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ومنظمات أجنبية أخرى إلى اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن.

اشتباكات في الكونغو

ودعا المنظمون إلى أن تكون المظاهرة سلمية، حسب وكالة رويترز، إلا أنها سرعان ما تحولت إلى اشتباكات دامية في مدينة جوما.

وفي وقت سابق، أعلنت منظمة الصحة العالمية، الإبلاغ عن أكثر من 5 آلاف إصابة بفيروس جدري القرود، في الكونغو منذ بداية العام الجاري.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إنه تم العثور على أكثر من 5000 إصابة بفيروس جدري القرود، بينما تجاوز الوفيات 200 حالة.

وأضافت المنظمة في بيانها: تم الإبلاغ عن 5236 حالة مصابة بفيروس جدري القرود، و229 حالة وفاة حتى الآن هذا العام في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

من جانبها قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، إن أطفال الكونغو يواجهون، أسوأ أزمة للكوليرا منذ 2017.

وأضافت: لا يتم الإبلاغ عن حالات الكوليرا على مستوى العالم، ويحدث ما يقدر بـ 2.9 مليون حالة و95000 حالة وفاة سنويًا، وهو مرض مستوطن في عدة أجزاء من جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث يتم الإبلاغ عن حوالي 189000 حالة كل عام.