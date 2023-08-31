العالم اليوم - أداء متباين لمؤشرات أسواق الأسهم الخليجية خلال أغسطس

انتم الان تتابعون خبر أداء متباين لمؤشرات أسواق الأسهم الخليجية خلال أغسطس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 31 أغسطس 2023 06:22 مساءً - أغلقت أسواق الأسهم في الخليج على تباين، الخميس، بعد أن أثارت بيانات اقتصادية أميركية ضعيفة، الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، سيحجم عن رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل، في حين أثر تقلب أسعار الطاقة على معنويات المستثمرين.

وبعد ظهور سلسلة من المؤشرات الاقتصادية الأميركية الضعيفة بشكل عام، زادت الرهانات على أن المركزي الأميركي قد انتهى من تشديد السياسة النقدية وأن تخفيضات أسعار الفائدة في العام المقبل قد تصل إلى أكثر من 100 نقطة أساس.

وعادة ما تسترشد السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي الست بسياسة المركزي الأميركي لأن عملات معظمها مرتبطة بالدولار.

وارتفع مؤشر سوق دبي 0.4 بالمئة بدعم من صعود سهم شركة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور) 1.7 بالمئة.

كما أغلق مؤشر سوق أبوظبي مرتفعا 0.7 بالمئة مدعوما بارتفاع سهم الشركة العالمية القابضة 2.1 بالمئة.

وانخفض مؤشر بورصة قطر 1.5 بالمئة مع تراجع معظم الأسهم على المؤشر، ومنها سهم مصرف قطر الإسلامي الذي انخفض 2.8 بالمئة.

وارتفعت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، مدعومة بتراجع كبير في مخزونات الخام الأميركية وتخفيضات أوبك+ للإنتاج، لكن تباطؤ نشاط الصناعات التحويلية في الصين حد من المكاسب.

وتراجع مؤشر السوق السعودي 0.7 بالمئة، متأثرا بتراجع سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 1.9 بالمئة وسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.3 بالمئة.

ومع إغلاق اليوم، يكون الأداء الشهري للمؤشرات الخليجية خلال أغسطس كالتالي:

مؤشر FTSE أبوظبي - ارتفاع بـ 0.24 بالمئة

مؤشر سوق دبي - ارتفاع بـ 0.58 بالمئة

مؤشر السوق السعودي - تراجع بـ 1.47 بالمئة

مؤشر الكويت العام - تراجع بـ 2.8 بالمئة

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر EGX30 بنسبة 0.3 بالمئة، ليكون أداء المؤشر خلال شهر أغسطس مرتفعا بنسبة 6.84 بالمئة.