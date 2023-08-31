موسكو: سيتم تزويد طائرات Su-57 بصواريخ لإصابة أهدافها من مسافة 300 كيلومتر

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 31 أغسطس 2023 06:29 مساءً - أكد مصدر فى مجمع الصناعة العسكرية الروسية، اليوم /الخميس/ أن طائرات Su-57 ستزود قريبا بصواريخ طائرات يمكنها إصابة أهدافها من مسافة تصل إلى 300 كيلومتر.

وقال المصدر - وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية - "إن السمة المميزة لطائرات Su-57 الروسية من الجيل الخامس، هى التخفى من الرادارات".

وأضاف أن طائرات Su-57 تنفذ مهمتها فى العملية العسكرية الخاصة بدقة ومهارة عالية وتصيب أهدافها من مسافة 120 كيلومترا ، ولكن قريبا ستزود بصواريخ جوية لضرب أهداف جوية سريعة من مسافة تصل إلى 300 كيلومتر.

يذكر أن طائرة Su-57 (Felon - حسب تصنيف الناتو) الروسية هى مقاتلة متعددة الأغراض من الجيل الخامس ، مخصصة لتدمير جميع الأهداف الجوية والبرية والعائمة على سطح الماء، بسرعة تفوق سرعة الصوت وأسلحتها داخل جسمها ولها القدرة على التخفى عن الرادارات (تقنية الشبح) ويمكنها القيام بمناورات جوية تعجز عنها الكثير من المقاتلات الأخرى، ومزودة بأجهزة ومعدات تسمح لها بتنفيذ بعض وظائف الطيار بما فيها التحليق أوتوماتيكيا والاستعداد لاستخدام الأسلحة.