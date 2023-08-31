رئيس الوزراء التايلاندى الأسبق تاكسين شيناواترا يطلب عفوا ملكيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 31 أغسطس 2023 06:29 مساءً - قال وزير العدل فى الحكومة التايلاندية ويسانو كريا-نجام، اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء التايلاندى الأسبق تاكسين شيناواترا طلب عفوا ملكيا، وذلك بعد أن تم وضعه فى السجن الاسبوع الماضى عقب عودته إلى المملكة من 15 عاما فى المنفى الاختياري.

وأضاف الوزير التايلاندى - حسبما نقلت قناة "فرنسا 24" الإخبارية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن تاكسين شيناواترا قدم طلبا للحصول على عفو من عقوبة السجن ثمانى سنوات التى يقضيها بعد إدانته بالكسب غير المشروع وإساءة استخدام السلطة.

وأوضح ويسانو - فى تصريحات أدلى بها للصحفيين: "لقد تلقينا الطلب والباقى سيكون وفقا للإجراءات".

وبموجب القانون التايلاندي، يمكن للسجناء تقديم طلب عفو يتم تمريره من وزير العدل عبر رئيس الوزراء إلى المجلس الملكى الخاص قبل الذهاب إلى الملك ماها فاجيرالونجكورن.

ويقول المسئولون إن العملية قد تستغرق من شهر إلى شهرين، إذا كانت جميع الأوراق سليمة.

وكان شيناواترا قد نقل إلى أحد المستشفيات بسبب مخاوف بشأن مرض القلب وارتفاع ضغط الدم، وذلك فى أول يوم له فى السجن عقب عودته من منفاه الاختياري.

يشار إلى أن تاكسين شيناواترا - البالغ من العمر 74 عاما - كان قد تم انتخابه مرتين رئيسا لوزراء تايلاند قبل الإطاحة به فى انقلاب عسكرى عام 2006.