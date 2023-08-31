العالم اليوم - 5 عادات بسيطة لو اتبعتها تفعل الكثير لصحتك

انتم الان تتابعون خبر 5 عادات بسيطة لو اتبعتها تفعل الكثير لصحتك من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 31 أغسطس 2023 07:19 مساءً - من الصعب على كثيرين كسر العادات التي أصبحت جزءا من حياتهم والإقلاع عنها بناءً على نصائح خبراء التغذية والصحة، فهم يقولون إن ما هو مطلوب منهم فوق طاقهم.