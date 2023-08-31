العالم اليوم - إنفاق المستهلكين بأميركا يصعد في يوليو وطلبات البطالة تتراجع

انتم الان تتابعون خبر إنفاق المستهلكين بأميركا يصعد في يوليو وطلبات البطالة تتراجع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 31 أغسطس 2023 07:19 مساءً - ارتفع إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة في يوليو، لكن تباطؤ التضخم عزز توقعات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بلا تغيير في الشهر المقبل.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية الخميس بأن إنفاق المستهلكين الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي ازداد بنسبة 0.8 بالمئة الشهر الماضي.

وعُدلت بيانات شهر يونيو لتظهر ارتفاع الإنفاق 0.6 بالمئة بدلا من نسبة 0.5 بالمئة الواردة في تقارير سابقة.

وكان خبراء اقتصاديون قد توقعوا زيادة الإنفاق 0.7 بالمئة.

وارتفع الإنفاق بزيادة المبالغ المصروفة على السلع والخدمات.

ويسهم تباطؤ التضخم واستمرار متانة سوق العمل، اللذان يبقيان زيادات الأجور مرتفعة، في رفع إنفاق المستهلكين ودعم الاقتصاد.

وقالت وزارة العمل في تقرير منفصل، الخميس، إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت بمقدار أربعة آلاف إلى 228 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية في الأسبوع المنتهي في 26 أغسطس.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 235 ألفا في أحدث أسبوع.