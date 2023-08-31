العالم اليوم - المركزي الصيني يخفض فائدة الرهن العقاري لمشتري المنزل الأول

انتم الان تتابعون خبر المركزي الصيني يخفض فائدة الرهن العقاري لمشتري المنزل الأول من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 31 أغسطس 2023 07:19 مساءً - قال البنك المركزي الصيني، أو بنك الشعب الصيني، والهيئة التنظيمية للقطاع المالي، الخميس، إنهما سيخفضان سعر الفائدة الحالي على الرهن العقاري لمشتري المنزل الأول اعتبارا من 31 سبتمبر.

وأضافا في بيان أنهما سيعقدان اجتماعا في 25 سبتمبر لإنعاش سوق العقارات الذي يعاني وسط أزمتي ديون وسيولة.

وفي إطار منفصل، قال البنك والهيئة أيضا إن سياسة الائتمان الخاصة بالإسكان ستشهد تعديلات وتحسينات.

وخلال أغسطس الجاري، خفّض البنك المركزي الصيني نسبة فائدة مرجعية بعد اتخاذ إجراء مماثل الأسبوع الماضي سعيا لدعم النمو المتباطئ وتحفيز النشاط في ثاني قوة اقتصادية في العالم.

وتم تخفيض سعر الفائدة على القروض الممنوحة لمدة عام الذي يشكل مرجعا للقروض المصرفية للشركات والأسر من 3.55 بالمئة إلى 3.45 بالمئة.

وكان البنك المركزي في الصين قد خفض هذه الفائدة في يونيو.

في المقابل لم يعدل البنك المركزي نسبة الفائدة على القروض لقاء رهن عقاري التي بقيت بمستوى 4.2 بالمئة.

وهاتين النسبتين المرجعيتين للأسواق في أدنى مستوياتهما التاريخية.