رئيس جنوب أفريقيا يصف حريق جوهانسبرج بـ”المأساة الكبيرة”

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 31 أغسطس 2023 07:26 مساءً - وصف رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم الخميس، الحريق الذى اندلع فى مبنى متعدد الطوابق فى مدينة "جوهانسبرج" بـ"المأساة الكبيرة".

وقال رامافوزا - حسبما نقل تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي) - : "إن قلوبنا مع كل شخص تأثر بهذه الكارثة"، مضيفًا: "هذا الحادث يدعونا جميعًا إلى التواصل مع الناجين للمساعدة فى استعادة صحتهم الجسدية والنفسية".

كما أعرب رامافوزا عن أمله أن تمكن التحقيقات فى سبب اندلاع هذا الحريق، السلطات والأشخاص من منع تكرار مثل هذه المأساة.

وكانت السلطات فى جنوب أفريقيا قد أعلنت، فى وقت سابق اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا الحريق الذى اندلع فى مبنى متعدد الطوابق بمدينة "جوهانسبرج" إلى 73 قتيلاً وأكثر من 52 مصابًا.

وحذر المتحدث باسم خدمات الطوارئ روبرت مولودزى من احتمالية ارتفاع عدد الوفيات، حيث إن المزيد من الأشخاص مازالوا محاصرين بالداخل، مشيرًا إلى أن هناك عوائق فى كل مكان مما جعل عليهم من الصعب الفرار.

وبحسب شهود العيان، كان يعيش فى هذا المبنى الكائن بمنطقة تجارية مركزية ما لا يقل عن 200 شخص.

ولا يزال سبب وقوع الحادث واندلاع الحريق غير معروف حتى اللحظة.