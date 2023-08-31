الاتحاد الأوروبي يرفض الوضع في الجابون.. ويؤكد: الحوار الشامل هو السبيل الوحيد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 31 أغسطس 2023 08:23 مساءً - قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الاتحاد الأوروبي يرفض أي استيلاء على السلطة بالقوة في الجابون، مشيرًا إلى أن الحوار الشامل هو السبيل الوحيد لاحترام إرادة شعب الجابون.

وجاء في البيان الصادر اليوم الخميس، أنه يجب حل التحديات التي تواجه الجابون بما يتماشى مع مبادئ سيادة القانون والنظام الدستوري والديمقراطية، وسلام البلاد وازدهارها وكذلك الاستقرار الإقليمي يتوقف على ذلك.

واستولى ضباط في الجيش على السلطة في الجابون أمس الأربعاء، وأعلنوا إبطال نتائج الانتخابات العامة التي جرت مطلع الأسبوع بسبب عمليات تزوير.

وقال بوريل إن الاتحاد الأوروبي يتقاسم المخاوف الجدية بشأن الطريقة التي جرت بها الانتخابات، ودعا إلى حوار شامل وحقيقي، بدلا من القوة فيما يتعلق بسيادة القانون وحقوق الإنسان وإرادة شعب الجابون.

تعيين الجنرال برايس أوليجي نجيما قائدا للفترة الانتقالية بعد عزل رئيس الجابون

وأعلن المجلس العسكري في الجابون تعيين الجنرال برايس أوليجي نجيما قائدا للفترة الانتقالية، بعد عزل رئيس البلاد المنتخب حديثًا علي بونجو من منصبه.

وقال قادة المجلس العسكري في الجابون، إنه جرى اختيار الجنرال برايس أوليجي نجيما قائدا للمرحلة الانتقالية.