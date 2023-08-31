غرانت شابس وزيراً جديداً للدفاع في بريطانيا

غرانت شابس وزيراً جديداً للدفاع في بريطانياعين رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك غرانت شابس وزيراً جديداً للدفاع خلفاً لـ بن والاس، الذي قدم استقالته اليوم.

وذكرت وكالة اسوشييتد برس أن سوناك عين شابس خلفاً لـ بن والاس الذي قدم استقالته من منصبه صباح اليوم.

ويأتي التعيين الجديد ضمن تعديلات وزارية يعتزم سوناك إجراءها قبل الانتخابات العامة المقررة العام المقبل.

وكان والاس قدم استقالته من منصبه بعدما أعلن الشهر الماضي أنه سيتنحى في التعديل الوزاري المقبل.

وشابس البالغ من العمر 54 عاماً كان يشغل منصب وزير أمن الطاقة وحياد الكربون.

وكانت المملكة المتحدة رشحت والاس لخلافة ينس ستولتنبرغ في منصب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “ناتو” لكنه فشل في الحصول على الدعم الأمريكي ليخلف ستولتنبرغ الذي مدد فترة ولايته على رأس التحالف.

وبحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية “بي بي سي” فإن تعيين شابس أثار ردود أفعال متباينة، فيما يشير البعض إلى افتقاره للخبرة العسكرية ويقول آخرون إن لديه بعض المزايا.