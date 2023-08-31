العالم اليوم - روسيا تتعهد بالكشف عن اتفاق جديد لـ أوبك+ الأسبوع المقبل

انتم الان تتابعون خبر روسيا تتعهد بالكشف عن اتفاق جديد لـ أوبك+ الأسبوع المقبل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 31 أغسطس 2023 10:23 مساءً - أبلغ ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي، الخميس، الرئيس فلاديمير بوتين بأن موسكو اتفقت مع شركائها في أوبك+ على تقليص تصدير النفط وأنها ستعلن المعالم الرئيسية الجديدة للاتفاق الأسبوع المقبل.

وفضلا عن تخفيضات أوبك+ الحالية، تنفذ روسيا والسعودية تخفيضات إضافية.

وخلال اجتماع حكومي أذاعه التلفزيون، سأل بوتين نوفاك، المسؤول الأول أمامه عن ملف النفط، عما إذا كان قد اتفق مع شركاء أوبك+ على خفض إمدادات النفط.

ورد نوفاك "لقد اتفقنا، لكننا سنعلن المعالم الرئيسية للاتفاق الأسبوع المقبل".

ولم يتضح بعد ماهية المعالم التي يمكن الكشف عنها، وأحجم مكتب نوفاك عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وبدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، ومن ضمنها روسيا، في تقييد الإمدادات في أواخر عام 2022 لدعم السوق، وفي يونيو مددت تخفيضات الإنتاج حتى 2024.

وقالت روسيا بشكل منفصل إنها ستخفض صادرات النفط في أغسطس بمقدار 500 ألف برميل يوميا، أو نحو خمسة بالمئة من إنتاجها، وبواقع 300 ألف في سبتمبر.

وقال نوفاك أمس الأربعاء إن بلاده قد تمدد التخفيضات حتى أكتوبر لكن من السابق لأوانه تأكيد ذلك بشكل قاطع.

وتوقع محللون أن تمدد السعودية خفضها الطوعي لإمدادات النفط مليون برميل يوميا للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر.

وكانت الرياض مددت هذا الشهر الخفض الطوعي حتى سبتمبر.