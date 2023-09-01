العالم اليوم - اقتصاد الهند يحقق أسرع نمو في عام بالربع الثاني من 2023

انتم الان تتابعون خبر اقتصاد الهند يحقق أسرع نمو في عام بالربع الثاني من 2023 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 1 سبتمبر 2023 12:22 صباحاً - نما اقتصاد الهند بأسرع وتيرة خلال عام في الربع المنتهي في يونيو مدعوما بنشاط الخدمات والطلب القويين لكن موسم الرياح الموسمية الأكثر جفافا من المعتاد قد يقيد النمو في المستقبل.

وزاد الناتج المحلي الإجمالي 7.8 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من 6.1 بالمئة في الربع الأول، متجاوزا التوقعات البالغة 7.7 بالمئة في استطلاع أجرته رويترز.

وسجلت الفترة المماثلة من عام 2022 أعلى نمو أيضا عند 13.1 بالمئة.

وما زالت الهند واحدة من أسرع الاقتصادات الكبرى نموا، خاصة مع تباطؤ التعافي في الصين بعد جائحة كورونا.

وأبقى كبير المستشارين الاقتصاديين في الهند، في. أنانثا ناجيسواران، على توقعاته للنمو البالغة 6.5 بالمئة للعام بأكمله.

وقال ناجيسواران "آفاق النمو مشرقة، على الرغم من أن العوامل الخارجية تشكل مخاطر نزولية".

لكن معظم الاقتصاديين حذروا من أن ظروف المناخ الجافة قد تضر بالنمو في الأرباع المقبلة.

وتشير التوقعات إلى أن كمية متوسطة من الأمطار ستهطل على الهند في سبتمبر، بعد أغسطس الأكثر جفافا منذ أكثر من قرن.

وفي الربع المنتهي في يونيو نما الاستهلاك الخاص الذي يمثل نحو 60 بالمئة من الاقتصاد نحو ستة بالمئة على أساس سنوي، ارتفاعا من 2.8 بالمئة في الربع المنتهي في مارس، بينما نما التصنيع 4.7 بالمئة مقارنة مع 4.5 بالمئة في الربع السابق.

لكن نمو تكوين رأس المال، وهو مؤشر للاستثمار، بلغ نحو ثمانية بالمئة على أساس سنوي مقارنة مع 8.9 بالمئة في الأشهر الثلاثة السابقة.

كما ارتفع التضخم في قطاع التجزئة إلى أعلى مستوى منذ 15 شهرا مع الارتفاع الكبير في أسعار الخضروات والحبوب.