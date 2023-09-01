العالم اليوم - لهذا السبب.. البيت الأبيض يطلب من الكونغرس تمديدا للتمويل

انتم الان تتابعون خبر لهذا السبب.. البيت الأبيض يطلب من الكونغرس تمديدا للتمويل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 1 سبتمبر 2023 12:22 صباحاً - نقلت صحيفة واشنطن بوست عن متحدثة باسم مكتب الإدارة والميزانية قولها إن البيت الأبيض طلب من الكونغرس، الخميس، الموافقة على تمديد تمويل حكومي قصير الأجل لتجنب الإغلاق الحكومي خلال المحادثات المتعلقة بالميزانية.

وقالت المتحدثة للصحيفة "على الرغم من استمرار العمل الحاسم للتوصل إلى اتفاق بين الحزبين وبين مجلسي الكونغرس على فواتير المخصصات المالية في العام المالي 2024، من الواضح أنه سيكون من الضروري تمديد قصير المدى في الشهر المقبل".

وينتهي التمويل الحالي للحكومة الاتحادية في 30 سبتمبر.

وإن لم يُتخذ قرار قبل بداية السنة المالية المقبلة في الأول من أكتوبر، فسيحدث إغلاق في عدد ضخم من المقار الحكومية.

ويتعين أن يقر مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الحزب الديمقراطي ومجلس النواب الذي يهيمن عليه الحزب الجمهوري أي إجراءات مالية.

وقال تشاك شومر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ هذا الشهر إنه اجتمع مع كيفن مكارثي رئيس مجلس النواب واتفقا على إجراء بديل قصير المدى.