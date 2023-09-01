العالم اليوم - لأول مرة في إفريقيا.. خدمة جديدة من "أوبر" بهذه الدولة

انتم الان تتابعون خبر لأول مرة في إفريقيا.. خدمة جديدة من "أوبر" بهذه الدولة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 1 سبتمبر 2023 12:22 صباحاً - أطلقت شركة أوبر لخدمات نقل الركاب، الخميس، خدمة الدراجات النارية الكهربائية في كينيا، وهي الأولى لها في إفريقيا، حيث تسعى إلى جعل منصتها العالمية خالية من الانبعاثات بحلول عام 2040.

وقال كاجيسو خاؤولي، المدير العام لشركة أوبر في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، إن إطلاق الخدمة في كينيا سيتبعه "إعلان محتمل" هذا العام لبقية الأسواق في المنطقة.

وأسواق أوبر الأخرى في إفريقيا جنوب الصحراء هي نيجيريا وساحل العاج وغانا وأوغندا وتنزانيا وجنوب إفريقيا.

ويشمل المنتج الصديق للبيئة الجديد لشركة أوبر في كينيا، والذي يطلق عليه اسم "إلكتريك بودا" باستخدام كلمة باللغة السواحيلية تعني دراجات الأجرة النارية، 3000 دراجة في غضون ستة أشهر.

وقالت الشركة إن السائقين سيلحظون انخفاضا بنسبة تتراوح بين 30 و35 بالمئة في تكاليف التشغيل، وإن مستخدمي الخدمة سيدفعون مبلغا أقل بنسبة تتراوح بين 15 و20 بالمئة بالمقارنة مع تكلفة الرحلة بدراجة نارية عادية من أوبر.