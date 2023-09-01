العالم اليوم - تباين بأداء المؤشرات الأميركية رغم بيانات اقتصادية إيجابية

انتم الان تتابعون خبر تباين بأداء المؤشرات الأميركية رغم بيانات اقتصادية إيجابية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 1 سبتمبر 2023 12:22 صباحاً - أغلق المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" منخفضا، في حين ارتفع المؤشر "ناسداك"، الخميس، بعد أن عززت بيانات التضخم الأميركية التوقعات بأن يوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تشديد السياسة النقدية مؤقتا.

وخلال الجلسة، وصل ناسداك إلى أعلى مستوياته في أربعة أسابيع بعد أن أظهر تقرير لوزارة التجارة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يعتبر مقياس التضخم المفضل لدى البنك المركزي، ارتفع 3.3 بالمئة في يوليو على أساس سنوي، تماشيا مع التوقعات.

وباستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي 4.2 بالمئة في يوليو، على أساس سنوي، وهو ما يتماشى أيضا مع التقديرات.

تحركات الأسهم

وفقا لبيانات أولية، انخفض المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بنسبة 0.16 بالمئة لينهي الجلسة عند 4507.54 نقطة.

وصعد المؤشر "ناسداك" المجمع بنسبة 0.11 بالمئة إلى 14034.97 نقطة، في حين انخفض المؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.48 بالمئة إلى 34721.16 نقطة.