العالم اليوم - فول الصويا ينهي الشهر مرتفعا والقمح يتراجع بسبب وفرة المعروض

انتم الان تتابعون خبر فول الصويا ينهي الشهر مرتفعا والقمح يتراجع بسبب وفرة المعروض من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 1 سبتمبر 2023 01:19 صباحاً - انخفضت أسعار فول الصويا في مجلس شيكاغو للتجارة للجلسة الثالثة على التوالي، الخميس، لكنها أنهت الشهر على ارتفاع بعد دعم من التصدير النشط في الآونة الأخيرة والمخاوف من احتمال أن يلحق الطقس الجاف الضرر بالمحاصيل.

وأنهى القمح الجلسة على انخفاض تحت ضغط الإمدادات العالمية الوفيرة.

وأنهت الذرة اليوم والشهر على انخفاض بعد أن دعم هطول أمطار في توقيت جيد في وقت سابق من الموسم المحاصيل الأميركية.

وخسرت عقود فول الصويا في مجلس شيكاغو للتجارة 18 سنتا إلى 13.68 دولار وثلاثة أرباع سنت للبوشل، وهو أكبر انخفاض يومي منذ 15 أغسطس.

وعلى مدار الشهر، أضافت عقود فول الصويا الأكثر نشاطا 2.68 بالمئة وهو أكبر مكسب شهري منذ يونيو 2023.

وخسرت عقود القمح في مجلس شيكاغو للتجارة خمسة سنتات لتصل إلى 6.02 دولار للبوشل بعد انخفاضها إلى 5.93 دولار ونصف السنت، في أدنى مستوى لها منذ الأول من يونيو.

وعلى مدار الشهر، انخفض عقد القمح الأكثر نشاطا 9.69 بالمئة، وهو أكبر انخفاض شهري منذ نوفمبر 2022.

وتراجعت الذرة سنتين ونصف إلى 4.78 دولار وربع سنت للبوشل، متراجعة 6.58 بالمئة خلال الشهر، وهو أكبر انخفاض منذ يونيو 2023.