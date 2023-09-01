العالم اليوم - بعد هجوم بسكوف.. صور فضائية تكشف ما حدث لطائرات روسية عملاقة

انتم الان تتابعون خبر بعد هجوم بسكوف.. صور فضائية تكشف ما حدث لطائرات روسية عملاقة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 1 سبتمبر 2023 04:18 صباحاً - كشفت صور التقطتها أقمار اصطناعية حجم الأضرار التي لحقت بمطار بسكوف غربي روسيا، من جراء هجوم بطائرات مسيّرة قالت موسكو إن أوكرانيا تقف وراءه، وأدى إلى تضرر 4 طائرات، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء.

وقالت وكالة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية إن الهجوم أدى إلى تدمير 4 طائرات نقل عملاقة من طراز "آي إل 76"، بينما أكدت وكالة أنباء "تاس" الروسية تضرر الطائرات الأربعة.

وشب حريق ضخم في مطار بسكوف العسكري، بالمدينة التي تبعد أكثر من 600 كيلومتر عن أوكرانيا، فضلا عن الأضرار التي لحقت بالطائرات.

وأفادت الصور الجديدة التي نشرتها إذاعة أوروبا الحرة "راديو ليبرتي" نقلا عن شركة التصوير العالمية "بلانت لابس"، أن "طائرتين من طراز آي إل 76 على الأقل تعرضتا لأضرار"، بينما حالت سحب دون رصد الطائرتين الأخريين المتضررتين.

ثم نقلت الإذاعة عن خبير عسكري قوله إن الطائرات من دون طيار "حاولت على الأرجح استهداف خزانات وقود الطائرات في مطار بسكوف".

وبعد تحليل صور الأقمار الاصطناعية، أكد خبير الطيران أناتولي خرابشينسكي أنه "في صورة القمر الصناعي نرى أن سطح الطائرة قرب الأجنحة متضرر، وعلى الأرجح حاولت طائرات من دون طيار استهداف خزانات الوقود في ذلك الجزء".

وأضاف: "لا تزال عودة الطائرة للعمل ممكن، إلا أنها بحاجة لإجراء إصلاح كبير سيستغرق ما لا يقل عن 3 أشهر".

وتابع خرابشينكي: "قرب إحدى الطائرات أيضا يمكنك رؤية سيارتين باللون الأحمر تشبهان سيارات الإطفاء. من الممكن أن تكونا شاركتا في إطفاء الحريق".

ويتمركز هذا النوع من الطائرات باستمرار في مطار بسكوف، وتستخدمه الفرقة 76 للحرس المحمول جوا التابعة للجيش الروسي.

هجوم كبير