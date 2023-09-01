العالم اليوم - طبيب الكونغرس يعلق على حالة زعيم الجمهوريين بعد "تجمده"

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 1 سبتمبر 2023 05:15 صباحاً - أعلن طبيب الكونغرس، الخميس، أن زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور ميتش ماكونيل قادر على العمل، وذلك بعد أن أثار قلق كثيرين على صحته الأربعاء إثر عجزه عن متابعة الكلام لثوانٍ خلال مؤتمر صحفي، في ثاني عارض صحي من نوعه يصيبه خلال شهر.

في مارس الماضي، نقل السيناتور (81 عاما) إلى المستشفى بعد سقوطه أثناء حفل عشاء خاص، في حادث أدى إلى إصابته بارتجاج في المخ وكسر في أحد الأضلاع، مما استدعى توقفه عن العمل 6 أسابيع تقريبا.

وقال الطبيب بريان موناهان، الخميس، في رسالة نشرتها أوساط السيناتور، إنه "بعد تقييم ما حدث الأربعاء، أبلغت ماكونيل أنه قادر طبيا على استئناف جدول أعماله كما هو مقرر".

وأضاف الطبيب أن "الدوار العرضي ليس أمرا نادرا بعد حصول ارتجاج في المخ، ويمكن أن يكون أيضا نتيجة الجفاف".

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