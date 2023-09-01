العالم اليوم - عجز الحساب الجاري في أوكرانيا يسجل ملياري دولار في سبعة أشهر

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 1 سبتمبر 2023 08:19 صباحاً - قال البنك المركزي الأوكراني اليوم الخميس إن الحساب الجاري سجل عجزا بلغ ملياري دولار في الأشهر السبعة الأولى من 2023.

وكانت أوكرانيا حققت فائضا في الحساب الجاري بقيمة 4.3 مليار دولار في الفترة من يناير إلى يوليو من العام الماضي.، بحسب ما جاء في بيان المركزي الأوكراني.

وقال البنك المركزي إن عجز الحساب الجاري بلغ 777 مليون دولار في يوليو بعد فائض 1.4 مليار دولار في الشهر نفسه من 2022.

وقال بيان البنك إن العجز المتزايد في تجارة السلع والخدمات وانخفاض مستوى المنح الواردة من شركاء أوكرانيا الدوليين كانا من الأسباب الرئيسية للعجز.

وانخفضت صادرات السلع 17.1 بالمئة بينما زادت الواردات 10.2 بالمئة الشهر الماضي.

وشهدت أوكرانيا، وهي مصدر رئيسي للحبوب والمعادن، انخفاضا حادا في صادراتها منذ ندلاع الحرب مع روسيا وحصار موانئها على البحر الأسود.

ودفعت الحرب أيضا الشركات الأوكرانية بإعادة توجيه وارداتها بعيدا عن روسيا. وقال البنك المركزي إن الجزء الأكبر من الواردات جاء من آسيا والاتحاد الأوروبي في يوليو.