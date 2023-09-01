العالم اليوم - بالفيديو.. هنود يرتدون الخوذ على مكاتبهم لسبب "قاتل"

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. هنود يرتدون الخوذ على مكاتبهم لسبب "قاتل" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 1 سبتمبر 2023 09:22 صباحاً - اعتاد موظفون حكوميون يعملون في مبنى متهالك بولاية تيلانجانا الهندية، على ارتداء خوذ الدراجات النارية لمنع سقوط ألواح الخرسانة من السقف على رؤوسهم.

انتشر مقطع فيديو للعديد من الموظفين فيما يسمى "مكتب التنمية" بالولاية وهم يرتدون الخوذ أثناء العمل.

ومن المفارقات أن مكتب التنمية مكلف بتطوير المنطقة من خلال توفير الإنترنت للقرويين وإنشاء البنية التحتية، لكن مكان العمل في حالة رهيبة بحيث يتعين على العمال حماية أنفسهم من الحطام المتساقط.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الموظفين طالبوا بالانتقال إلى مبنى مكتبي أكثر أمانا بعد أن أصيب زميلهم بتلف في الدماغ عندما سقط لوح أسمنتي من السقف فوقه.

ويعاني سقف المكتب من تسرب المياه منذ العام الماضي وهو الآن في حالة متهالكة، حيث تسببت الرطوبة في سقوط قطع من السقف، ولم يكن أمام الموظفين خيار سوى حماية أنفسهم بطريقة ما.

وبعد انتشار الفيديو، أعلن مسؤولون حكوميون في تيلانجانا أنه سيتم نقل العمال في مكتب التنمية إلى مبنى آخر "قريبا".