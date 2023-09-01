العالم اليوم - اقتناص الصفقات يدفع "توبكس" الياباني لأعلى مستوى في 33 عاما

انتم الان تتابعون خبر اقتناص الصفقات يدفع "توبكس" الياباني لأعلى مستوى في 33 عاما من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 1 سبتمبر 2023 11:15 صباحاً - أنهى المؤشر توبكس الياباني تعاملات، الجمعة، عند أعلى مستوى في 33 عاما، إذ حقق مكاسب كبيرة مع سعي المستثمرين لاقتناص صفقات رابحة واقتناء أسهم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية، في حين قاد المكاسب سهم مجموعة سوني وأسهم القطاع المالي.

وصعد توبكس 0.76 بالمئة إلى 2349.75 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ يوليو 1990.

وتقدم المؤشر 3.7 بالمئة خلال الأسبوع، وهي أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ الأسبوع المنتهي في السابع من أكتوبر 2022.

وارتفع المؤشر نيكي 0.28 بالمئة إلى 32710.62 نقطة، وسجل مكسبا أسبوعيا 3.44 بالمئة.

كان نيكي قد سجل في يونيو أعلى مستوى له منذ 33 عاما بدعم طلب قوي من المستثمرين الأجانب على الأسهم ذات الثقل، لكنهم توقفوا عن الشراء في الآونة الأخيرة، إذ أظهرت بيانات نزوح تدفقات أجنبية من الأسهم اليابانية لأسبوعين متتاليين.

وقفز سهم مجموعة سوني لصناعة الألعاب والمعدات الصوتية 3.21 بالمئة ليقدم أكبر دعم للمؤشر توبكس، وتلاه سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية الذي ارتفع 1.7 بالمئة.

وجاء هذا الارتفاع في أعقاب انتعاش نيكي من أدنى مستوى له في شهرين الذي سجله في منتصف أغسطس.

وتقدمت جميع المؤشرات القطاعية البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو باستثناء واحد، وكان في صدارتها مؤشر أسهم شركات استكشاف الطاقة الذي ارتفع 3.2 بالمئة.