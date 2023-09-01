العالم اليوم - أرادت الطبخ مع صديقتها.. فوقعت "مأساة" جراء الفلفل الحار

انتم الان تتابعون خبر أرادت الطبخ مع صديقتها.. فوقعت "مأساة" جراء الفلفل الحار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 1 سبتمبر 2023 11:15 صباحاً - دخلت شابة برازيلية، تدعى تايس ميديروس، في غيبوبة لعدة أيام بعد شم رائحة الفلفل الحار، أثناء إعدادها للطعام برفقة صديقتها.

وما أن استنشقت ميديروس رائحة الفلفل حتى بدأت تشعر بحكة في حلقها، لينتهي الأمر بها في المستشفى حيث شخص الأطباء إصابتها بـ"وذمة دماغية" ناتجة عن تراكم السوائل في الدماغ.

وتحدث "الوذمة الدماغية "عندمت تتراكم السوائل فتضغط على الجمجمة، وهذا يقلل من تدفق الدم والأكسجين إلى الدماغ.

تشمل الأعراض عادةً الصداع والغثيان والقيء ومشاكل الرؤية والتغيرات السلوكية وفقدان الذاكرة والضعف أو التنميل وفقدان الوعي.

وظلت ميديروس في غيبوبة لعدة أيام بعد شم رائحة الفلفل.

تتعافى السيدة ميديروس ببطء، لكن ليس من الواضح ما إذا كانت ستعاني من مشاكل عصبية دائمة بسبب الوذمة.

ولا توجد بيانات رسمية عن عدد حالات "الوذمة الدماغية" التي تحدث كل عام.