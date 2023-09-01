العالم اليوم - أسهم أوروبا تفتح مستقرة وتتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 1 سبتمبر 2023 12:22 مساءً - استقرت الأسهم الأوروبية، الجمعة مع معادلة الدعم الذي قدمته أسهم شركات الطاقة والتعدين لأثر الضغوط من أداء ضعيف لسهمي أوروبيس الألمانية لإنتاج النحاس بعد تحذير بشأن الأرباح بالإضافة لتراجع سهم فولكسفاغن على إثر خفض لتوصية السهم.

وبحلول الساعة 0711 بتوقيت غرينتش، استقر المؤشر ستوكس600 الأوروبي عند 457.9 نقطة، لكنه يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني إذا استمر هذا الاتجاه.

وانخفض المؤشر داكس الألماني 0.2 بالمئة مع هبوط سهم أوروبيس 18 بالمئة بعد أن قالت أكبر شركة لإنتاج النحاس في أوروبا إنها لن تحقق الأرباح التي توقعتها للعام بأكمله.

لكن أسهم قطاع التعدين ارتفعت 0.7 بالمئة بعد رصد زيادة في معظم أسعار المعادن الأساسية.

وزادت أسهم قطاع النفط والغاز 1.6 بالمئة مع صعود أسعار الخام بسبب شح الإمدادات والتوقعات بأن يمدد تحالف أوبك+ تخفيضات الإنتاج حتى نهاية العام.

وتراجع سهم فولكسفاغن 2.5 بالمئة بعد أن خفض بنك يو.بي.إس توصياته لسهم شركة صناعة السيارات الألمانية إلى "بيع" من "محايد".

وينصب تركيز المستثمرين على بيانات نشاط المصانع في منطقة اليورو لشهر أغسطس لتحديد توقعات البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة، واجتماعه القادم مقرر بعد أسبوعين.