العالم اليوم - وفاة الطفل رابي ووالده بمصر.. بطل مسرحية توي استوري

انتم الان تتابعون خبر وفاة الطفل رابي ووالده بمصر.. بطل مسرحية توي استوري من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 1 سبتمبر 2023 02:24 مساءً - أعلن المخرج المصري تامر كرم، وفاة الطفل الفنان رابي أحمد ووالده في حادث سير بسيارتهم.

ونشر كرم، صورة للطفل رابي، وكتب على صفحته في "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، بقلب محزون يعتصره الألم أنعى وفاة الفنان الطفل الملاك البريء رابي أحمد ووالده أحمد المحترم الذين توفاهما الله في حادث سير".

وأضاف: "ندعو الله العلي الكبير أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يجعل الجنة من نصيبهم ونحتسبهم عند الله من الشهداء".

وكشف مصدر مقرب من أسرة الطفل رابي، أن الحادث وقع بطريق الضبعة، حيث كان بصحبة والده ووالدته لقضاء اجازة بمنطقة الساحل الشمالي، وتسبب الحادث في وفاته هو والده، وأصيبت الأم إصابات بالغة ونقلت إلى أحد المستشفيات وحالتها خطيرة.

وخطف الطفل رابي أحمد، أنظار الجمهور بعد مشاركته في بعض الأعمال المسرحية ومنها حكاية لعبة على مسرح جراند طيبة، وجسد شخصية سبونج بوب في مسرحية توي استوري كما شارك في بعض الإعلانات.

وشارك الطفل في العديد من الأعمال الفنية بجانب نجوم الفن ومنهم الفنان بيومي فؤاد، وغيرهم من الفنانين.