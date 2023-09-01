العالم اليوم - تقرير: أوكرانيا تخطط لضرب موسكو بسلاح جديد

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 1 سبتمبر 2023 02:24 مساءً - ذكر تقرير صحفي أن أوكرانيا تخطط لضرب العاصمة الروسية بسلاح جديد، بعدما باتت الهجمات بالطائرات المسيّرة على موسكو شبه يومية.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن كييف تخطط لضرب موسكو بصواريخ بعيدة المدى جرى تطويرها أخيرا، وفقما نقلت عن مسؤول أوكراني.

وأضاف المسؤول أن كييف حسمت أمراها أخيرا وقررت ضرب موسكو التي تبعد 840 كيلومترا عن الحدود مع أوكرانيا، إلى جانب أهداف أخرى داخل الأراضي الروسية.

ولجأت أوكرانيا إلى تطوير الصواريخ البعيدة المدى، اعتمادا على قدراتها الذاتية، بعدما اشترطت الدول الغربية عليها استخدام الأسلحة التي تقدمها داخل أراضيها فقط، بما لا يتجاوز الحدود الروسية.

وتخطط أوكرانيا لاستخدام صاروخ "نبتون" المحدّث والمضاد للسفن لضرب أهداف داخل الأراضي الروسية، بما في ذلك العاصمة موسكو.

ويأتي ذلك بعدما أطلقت القوات المسلحة الأوكرانية صاروخا من طراز "نبتون" على شبه جزيرة القرم، حيث دمرت نظام الصواريخ المضاد "إس-400".

وذكرت "ديلي ميل" أن التعديلات المدخلة حاليا على الصاروخ "نبتون" جعلته قادرا على ضرب أهداف أرضية.

وشملت التعديلات على الصاروخ: