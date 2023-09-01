العالم اليوم - لافروف: روسيا لم ترغب أبدا في القضاء على الدولار

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 1 سبتمبر 2023 02:24 مساءً - قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الجمعة، إن تشكيل العالم متعدد الأقطاب يحتاج وقتا ولكن الغرب لن ينجح بإيقاف هذا المسار.

وأشار إلى أن "مسار الغرب الذي يهدف إلى محاولة إبطاء حركة التاريخ، لن يؤدي إلا إلى مواجهات إضافية في المجتمع الدولي".

وأضاف لافروف أن بلاده ستمنع صدور إعلان ختامي لقمة مجموعة العشرين التي تعقد هذا الشهر إذا لم يتبن موقف موسكو فيما يتعلق بأوكرانيا وأزمات أخرى، وهو ما يجعل الخيار أمام المشاركين هو إصدار بيان جزئي أو غير ملزم.

من المقرر أن يمثل لافروف، وزير خارجية روسيا في عهد بوتين منذ 2004، بلاده في القمة التي تعقد يومي 9 و10 من سبتمبر في نيودلهي.

وقال لافروف لطلاب في معهد العلاقات الدولية المرموق في موسكو: "إن الغرب أثار ملف أوكرانيا في اجتماعات تحضيرية للقمة وردت روسيا بالقول الأمر منته بالنسبة لنا".

وفيما يخص التعامل بالدولار، أكد وزير الخارجية أن سياسة الإدارة الأميركية اضطرت الدول للتخلي عن الدولار، وأن روسيا لم ترغب أبدا في القضاء على العملة الأميركية الدولار.

وقال لافروف في وقت سابق، إن واشنطن تسعى لفرض هيمنتها على بقية الدول وأن الغرب يسعى لمنع روسيا من الظهور كمركز مستقل في عالم متعدد الأقطاب.

وأضاف أن واشنطن تسعى لاستخدام المنظمات الدولية لخدمة مصالحها ومصالح الغرب، مشيرا إلى أن معظم دول العالم لا تريد أن تعيش وفقًا للقواعد التي وضعها الغرب.