العالم اليوم - الذهب يسجل أعلى مستوى في 4 أسابيع وبريقه يسطع للأسبوع الثاني

انتم الان تتابعون خبر الذهب يسجل أعلى مستوى في 4 أسابيع وبريقه يسطع للأسبوع الثاني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 1 سبتمبر 2023 02:24 مساءً - ارتفعت أسعار الذهب، الجمعة، مع ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف الأميركية التي قد تؤكد اتجاه التباطؤ الاقتصادي في الآونة الأخيرة، وتراجع توقعات رفع أسعار الفائدة الأمر الذي وضع الذهب على مسار تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.

ومن المقرر أن يصدر اليوم تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة في الساعة 1230 بتوقيت غرينتش، والذي يأتي بعدما أظهرت بيانات خلال الأسبوع أن الوظائف الشاغرة بلغت أدنى مستوى منذ عامين ونصف في يوليو وأن الاقتصاد نما بوتيرة أقل قليلا من المتوقع في الربع الثاني.

وتتجه عوائد السندات الأميركية لإنهاء الأسبوع على انخفاض نحو ثلاثة بالمئة بينما يتجه الدولار لإنهاء سلسلة مكاسب استمرت ستة أسابيع، إذ عزز تباطؤ التضخم الشهري التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر.

ويميل الذهب باعتباره أصلا لا يدر عائدا إلى فقدان جاذبيته بين المستثمرين عندما ترتفع الفائدة.

تحرك الأسعار

بحلول الساعة 1008 بتوقيت غرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1943.80 دولار للأونصة، ويتجه لتحقيق مكسب أسبوعي 1.5 بالمئة بعدما لامست الأسعار أعلى مستوياتها في شهر يوم الأربعاء. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة 1970.40 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 24.62 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.9 بالمئة إلى 976.61 دولار. ويتجه كلا المعدنين لتحقيق مكاسب أسبوعية.

وارتفع البلاديوم 1.0 بالمئة إلى 1226.35 دولار.